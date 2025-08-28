Макинрой назвал теннисиста, который превосходит Федерера, Надаля и Джоковича

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой считает испанца Карлоса Алькараса более талантливым теннисистом, чем представители «Большой тройки» Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

«Карлос Алькарас, которому 21 или 22 года, — самый талантливый молодой игрок, которого я когда-либо видел на теннисном корте. Он даже превосходит Федерера, Надаля и Джоковича, к которым я испытываю огромное уважение. Я боготворил Рода Лэйвера, играл против Пита Сампраса, но этот парень невероятно одарен, когда находится в форме», — цитирует Макинроя We love tennis.

Американец отметил, что Алькарас является одним из самых быстрых игроков, когда-либо выходивших на корт, и он владеет абсолютно всеми ударами, какие только можно вообразить.

22-летний Алькарас за карьеру выиграл 21 турнир на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе он побеждал на US Open-2022, дважды становился чемпионом Уимблдона (2023, 2024) и дважды — чемпионом «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Также на счету испанца серебро Олимпиады 2024 года в Париже.