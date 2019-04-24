Американец Маккензи Макдональд вышел в следующий раунд турнира ATP в Барселоне, обыграв в двух сетах Жиля Симона из Франции.

В третьем круге Макдональд встретится с седьмым сеяным соревнований россиянином Даниилом Медведевым.

В другой встрече дня испанец Давид Феррер победил Люку Пуя из Франции.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) – Жиль Симон (Франция, 11) – 6:3, 6:2

Давид Феррер (Испания, WC) – Люка Пуй (Франция, 15) – 6:3, 6:1