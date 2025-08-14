Вторая ракетка мира Алькарас обыграл Нарди в четвертом круге турнира в Цинциннати
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Луку Нарди в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:1, 6:4.
Матч длился 1 час 22 минуты. 22-летний испанец подал 2 раза навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 0 подач навылет, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).
Соперником Алькараса по четвертьфиналу будет победитель матча Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лука Нарди (Италия, LL) — 6:1, 6:4
