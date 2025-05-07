Бурручага победил Сонего и сыграет с Хачановым во втором круге «мастерса» в Риме
Аргентинский теннисист Роман Андрес Бурручага, занимающий 135-е место в рейтинге АТР, обыграл 44-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего на старте турнира в Риме.
Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 23-летнего аргентинца.
Следующим соперником Бурручаги станет россиянин Карен Хачанов, который получил 23-й номер «посева» на «мастерсе».
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3
Новости