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Музетти проиграл Цзюньчэну в финале турнира в Чэнду

Руслан Минаев
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Итальянец Лоренцо Музетти проиграл китайцу Шану Цзюньчэну в финале турнира в Чэнду — 6:7 (4:7), 1:6.

Матч длился 1 час 41 минуту. Музетти за игру сделал 2 эйса и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У Цзюньчэна — 5 эйсов и 3 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

19-летний китаец выиграл первый турнир ATP в карьере.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Шан Цзюньчэн (Китай) — Лоренцо Музетти (Италия, 1) — 7:6 (7:4), 6:1

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