Музетти вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

В первом круге он обыграл испанца Мартина Ландалусе — 7:5, 6:2.

Матч длился 1 час 27 минут. Музетти 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7 заработанных. На счету Ландалус-Лакамбры 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 3 заработанных.

Во втором круге Музетти сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 950 310 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Мартин Ландалусе (Испания) — 7:5, 6:2