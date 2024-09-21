Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Итальянец Лоренцо Музетти стал четвертьфиналистом турнира в Чэнду.

19-я ракетка мира во втором круге обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 40 минут.

Следующим соперником итальянца станет француз Адриан Маннарино.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4)