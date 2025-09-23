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Музетти — о поражении от Табило: «Сегодня оказался не мой день»

Сергей Ярошенко

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от 112-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило в финале турнира в Чэнду (3:6, 6:2, 6:7 (5:7)).

«Это был трудный вечер для меня. Сегодня оказался не мой день. Я поздравляю Алехандро. Это был интенсивный матч, и мы сражались за каждое очко до конца. В этом спорте есть только один победитель: иногда выигрываешь ты, иногда проигрываешь. Надеюсь, на следующей неделе все сложится лучше. Благодарю свою команду и семью, которые смотрели матч из дома. Мы проделали отличную работу. Я давно не брал титулов», — сказал Музетти после матча.

Для 23-летнего итальнца это пятое поражение в финалах турниров ATP подряд.

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