Алькарас стал чемпионом «мастерса» в Монте-Карло
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира в Монте-Карло.
Встреча длилась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу третьей ракетки мира. В третьем сете Музетти брал медицинский тайм-аут.
21-летний Алькарас завоевал 18-й титул на уровне АТР в одиночном разряде и второй в нынешнем сезоне. В феврале испанец также выиграл турнир в Роттердаме.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 13) — 3:6, 6:1, 6:0
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