Музетти победил Легечку и сыграет с Берреттини в третьем круге турнира в Монте-Карло
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл чеха Иржи Легечку во втором круге «мастерса» в Монте-Карло.
Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. Далее Музетти встретится с соотечественником Маттео Берреттини.
В других матчах второго круга турнира в Монте-Карло испанец Алехандро Давидович Фокина победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (7:2), 6:3), а немец Даниэль Альтмайер обыграл француза Ришара Гаске (7:5, 5:7, 6:2).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия, 13) — Иржи Легечка (Чехия) — 1:6, 7:5, 6:2
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:3
Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 7:5, 5:7, 6:2