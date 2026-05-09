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9 мая, 06:22

Музетти вышел в третий круг турнира в Риме

Сергей Ярошенко

Десятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара во втором круге турнира в Риме — 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 28 минут.

Музетти 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге 24-летний итальянец встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:4, 6:4

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