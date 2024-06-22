Музетти вышел в финал турнира в Лондоне
Итальянец Лоренцо Музетти победил австралийца Джордана Томпсона в полуфинале турнира в Лондоне — 6:3, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 17 минут.
В матче за трофей Музетти встретится с победителем второго полуфинала — Томми Пол (США, 5) — Себастьян Корда (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Лоренцо Музетти (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:3
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