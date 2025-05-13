Медведев вслед за Хачановым вылетел с турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в четвертом круге «мастерса» в Риме — 5:7, 4:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты. Перед матчболом итальянца игра прерывалась из-за дождя.

Медведев 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из трех. На счету Музетти 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из пяти. В четвертьфинале он сыграет против победителя матча Артюр Фис (Франция, 13) — Александр Зверев (Германия, 2).

Ранее выступление на турнире в Риме завершил еще один россиянин Карен Хачанов, который потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса (3:6, 6:3, 5:7).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 10) — 7:5, 6:4