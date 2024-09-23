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Качмазов проиграл итальянцу Музетти в полуфинале турнира в Чэнду

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Российский теннисист Алибек Качмазов уступил итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Чэнду — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 43 минуты. Музетти трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8 заработанных. На счету Качмазова 6 эйсов, 1 двойная и ни одного реализованного брейка из 3.

В финале соревнований Музетти встретится с победителем пары Янник Ханфманн (Германия) — Шан Цзюньчэн (Китай).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 6:4, 6:2

Алибек Качмазов
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