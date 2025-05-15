Зверев проиграл Музетти в четвертьфинале турнира в Риме

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Риме — 7:6 (7:1), 6:4.

Матч длился 2 часа 16 минут. Итальянец подал 2 раза навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующим соперником Музетти будет испанец Карлос Алькарас.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Александр Зверев (Германия, 2) — 7:6 (7:1), 6:4