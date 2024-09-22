Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:39

Музетти вышел в полуфинал турнира в Чэнду, где встретится с Качмазовым

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти взял верх над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Чэнду — 6:2, 5:7, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Музетти восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. У Маннарино шесть эйсов, три двойные и один реализованный брейк из четырех.

В полуфинале соревнований Музетти встретится с 22-летним россиянином Алибеком Качмазовым.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 5) — 6:2, 5:7, 6:2

Алибек Качмазов
Читайте также
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS с помощью «Искандера» в Сумской области
Карта спецоперации на Украине 22 сентября
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости