Лопес — о Надале: «Все любят его как личность»

Испанский теннисист Фелисиано Лопес поделился мнением о соотечественнике, второй ракетке мира Рафаэле Надале.

«Он хочет выигрывать в любом матче, в котором играет. Он сделает все, чтобы победить. Иногда мы вместе играем в покер. Он отличный игрок, бывает агрессивным, но, должен сказать, он хорош.

Я думаю, что Рафа больше чем просто великий теннисист. В обществе в целом, в Испании все любят его как личность. Он всегда борется на корте до конца. Рафаэль — тот сын, которого хотела бы иметь каждая мама», — приводит Tennisworld слова 41-летнего теннисиста.

Надаль является бывшей первой ракеткой мира. На данный момент он занимает 2-е место в рейтинге ATP (5810 очков). За свою карьеру испанец одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема».