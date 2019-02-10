Лондеро и Пелья вышли в финал турнира в Кордобе

Аргентинский теннисист Хуан Игнасио Лондеро в полуфинале турнира АТР в Кордобе обыграл своего соотечественника Федерико Дельбониса - 6:1, 6:0.

Вторым финалистом стал Гвидо Пелья, который победил уругвайца Пабло Куэваса - 6:1, 3:6, 6:3.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:1, 6:0

Гвидо Пелья (Аргентина, 8) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 6:1, 3:6, 6:3