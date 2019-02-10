07:44 | Теннис — ATP

Лондеро и Пелья вышли в финал турнира в Кордобе

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Аргентинский теннисист Хуан Игнасио Лондеро в полуфинале турнира АТР в Кордобе обыграл своего соотечественника Федерико Дельбониса6:1, 6:0.

Вторым финалистом стал Гвидо Пелья, который победил уругвайца Пабло Куэваса - 6:1, 3:6, 6:3.

Кордоба (Аргентина) 

Турнир ATP Cordoba Open 

Призовой фонд 527 880 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:1, 6:0

Гвидо Пелья (Аргентина, 8) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 6:1, 3:6, 6:3

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