Лондеро и Пелья вышли в финал турнира в Кордобе

Аргентинский теннисист Хуан Игнасио Лондеро в полуфинале турнира АТР в Кордобе обыграл своего соотечественника Федерико Дельбониса - 6:1, 6:0.
Вторым финалистом стал Гвидо Пелья, который победил уругвайца Пабло Куэваса - 6:1, 3:6, 6:3.
Кордоба (Аргентина)
Турнир ATP Cordoba Open
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:1, 6:0
Гвидо Пелья (Аргентина, 8) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 6:1, 3:6, 6:3
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