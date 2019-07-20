Лондеро и Харри сыграют в финале турнира в Бостаде

Аргентинский теннисист Хуан Игнасио Лондеро в полуфинале турнира в Бостаде обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:3, 6:4. В финале он встретится с чилийцем Николасом Харри, который одолел аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 6:2.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Swedish Open
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, 6) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 6:3, 6:4
Николас Харри (Чили, 5) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:2
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