Лондеро и Харри сыграют в финале турнира в Бостаде

Аргентинский теннисист Хуан Игнасио Лондеро в полуфинале турнира в Бостаде обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:3, 6:4. В финале он встретится с чилийцем Николасом Харри, который одолел аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 6:2.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Swedish Open

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, 6) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 6:3, 6:4

Николас Харри (Чили, 5) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:2