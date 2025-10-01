Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»

Американский теннисист Лернер Тин прокомментировал поражение от второй ракетки мира Янника Синнера (2:6, 2:6) в финале турнира в Пекине (Китай).

«Это была замечательная неделя. Мне здесь очень понравилось. Все было замечательно с тех пор, как я приехал в Китай. Я здесь впервые. Пытаюсь все впитать. Пока что все просто потрясающе. Я очень счастлив. Все так гостеприимны с тех пор, как я приехал сюда. Я очень благодарен всем вам. Поздравляю Янника с отличной неделей и очередным титулом. Было здорово разделить с тобой сегодня корт. Удачи в оставшейся части сезона», — сказал Тин в интервью на корте.

24-летний итальянец выиграл свой 21-й титул ATP в карьере и третий в сезоне.