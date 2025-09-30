Медведев снялся в третьем сете полуфинала с Тином на турнире в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев снялся с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.
Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.
В финале 19-летний американец сыграет против итальянца Янника Синнера.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 4 016 050 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Лернер Тин (США) — Даниил Медведев (Россия, 8) — 5:7, 7:5, 4:0 отказ
