30 сентября, 14:46

Медведев снялся в третьем сете полуфинала с Тином на турнире в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.

В финале 19-летний американец сыграет против итальянца Янника Синнера.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лернер Тин (США) — Даниил Медведев (Россия, 8) — 5:7, 7:5, 4:0 отказ

Теннис
Даниил Медведев
  • Антон Богачев

    туда и дорога. дело же не в физике а в психике. а тут совсем всё плохо

    01.10.2025

  • Nick280881

    Просто отвык от игрового ритма, вылетая в 1-2 матче на последних турнирах. После финала в Галле, он только в Вашингтоне выиграл 2 матча, на остальных не больше одного. Нормально в него все с выносливостью.

    01.10.2025

  • Nick280881

    Откуда ж тебе то знать. От сидения на заднице и долбления по клавишам судорог быть не может.

    01.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты то соплюний откель высморкнул свою ахинейку .. гуляй васья подалее - от спорта.

    01.10.2025

  • hant64

    Псина, опять лаять начал? За своими мозгами следи, пёс шелудивый. Да и куда уж мне до твоего мегамозга, генерирующего бред навроде того, что судороги похожи на удар током:grin: Только клинический придурок такое может выдумать.

    30.09.2025

  • Nick280881

    "Жаль, что Даньке откровенно физухи не хватило." Жаль, что тебе мозгов откровенно не хватает.

    30.09.2025

  • Nick280881

    А в каком, извини меня месте, я тебя оскорбил?))) Тебя можно оскорбить только, если нужду справить тебе на голову. Во всех остальных случаях это комплимент, а не оскорбление.))))

    30.09.2025

  • samozvanets

    Что и ожидалось: Даниила чисто физически не хватает, после трех хороших, но напряженных матчей (две победы топ40, одна топ10) - четвертый он просто не потянул. С такой ОФП можно только в выставочных матчах чудеса показывать. Или прямо кратно больше пахать - выносливость дома за приставкой не наработаешь. Тенниса у Даниила ещё есть, а вот характера, чтоб сил набраться? В целом, ожидаемый и даже не раз озвученный ответ на тянущийся 1,5 года спад.

    30.09.2025

  • _Mike N_

    А заметили, что Даня не ломает ракеток только в Монако-Франции, где живет и в Китае, где строгие законы и могут по шее надавать за хулиганство.

    30.09.2025

  • _Mike N_

    Валенок - оскорбляя других, ты оскорбляешь себя. А судороги периодически бывают, например если пересидел в бане, от обезвоживания и вымывания минералов из организма.

    30.09.2025

  • _Mike N_

    с новым тренером работа скоро закончится, так его наняли только на Азиатскую серию

    30.09.2025

  • _Mike N_

    Даня снялся с турнира, бережет силы на Итоговый турнир года ! :laughing::laughing::laughing:

    30.09.2025

  • andyk82

    вторая

    30.09.2025

  • oleg.bob

    Жаль... Здоровья, Даниил!

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Пока, фонком!

    30.09.2025

  • fonkom

    Лол) на слабо взять решил) исповедоваться, м.б. прикажешь?) Ну насмешил))) Ладно, продолжай разговаривать лозунгами, до свидания.

    30.09.2025

  • Hitman

    Ты напоминаешь сдешних форумных дурачков. Вот как раз для них слово идиото подходит, теперь и для тебя. Тебе же много годов, не стыдно писать такую чепуху?

    30.09.2025

  • fonkom

    TokTram, да, я тоже не люблю наше государство. Не страну. Именно государство.

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Синнер- первая ракетка мира! Вряд ли Тьен его обыграет!! Так что там нечего смотреть!!!

    30.09.2025

  • Palacios

    Осталось только вспомнить Федерера, Джоковича и Надаля, ранее Навратилову, Микинроя, Виландера, которые пылили почти до 40 на высочайшем уровне -)

    30.09.2025

  • Бен Ричардс

    "Нервы, Валерий Михайлович, нервы, нервы." ("Новые приключения неуловимых").

    30.09.2025

  • miker65

    Котяра! А ты часом не футбол ли смотрел? В теннисе не симулируют. Как и в хоккее...

    30.09.2025

  • Slim Tallers

    Что-бы не проиграть с баранкой,а не из-за мнимых судорог.

    30.09.2025

  • Dexterous

    Обидно, досадно...ну ладно, ладно, ладно Даня может занести турнир себе в актив, однозначно. Сделал все что смог.

    30.09.2025

  • Ivan Jackson

    что посеешь то и пожнешь )))) на рублева и хачанова так не реагируют )))) случайность ?))) не думаю )))

    30.09.2025

  • hant64

    Откровенным уродам отвечать не западло, а наоборот, нужно. Хотя их это только больше раззадоривает, увы.

    30.09.2025

  • hant64

    Жаль, что Даньке откровенно физухи не хватило. Но сам виноват, что отдал последние аж три своих подачи во втором сете - возьми первых две, и ты выиграл, возьми третью - и ты в тайбрейке, на который силёнок бы смог найти, скорее всего. Здоровья ему, турнир для него удачный, несмотря на последний матч.

    30.09.2025

  • Капитон Матроскин

    Тин проходит турнир на отказах соперников)) Сперва Музетти, потом Даня... ждем отказ Синнера

    30.09.2025

  • Капитон Матроскин

    Более халявно чем в матче с Даней - уже не бывает)

    30.09.2025

  • hant64

    Соглашусь, но только маленькая поправочка - Даня уже плохо начал играть, когда счёт стал 4:3 (Тьен сделал брейк). Но Даниила ещё хватило на обратный брейк. А вот со следующего гейма, то есть с девятого второго сета, Даньки уже на площадке не было фактически - там он как раз руку левую подвернул, и всё, пошло/поехало наперекосяк. А потом судороги его добили.

    30.09.2025

  • Vladislove Dobry

    Странно . Раньше и пятисетовики легко переносил . А теперь и третий сет выдержать не может . Может понял , что летит без вариантов и решил сняться , дабы лишние силы не терять . И причина вроде как уважительная . Не проиграл , а снялся .

    30.09.2025

  • Djin Ignatov

    Подонки - это те , для которых чем хуже у нас , тем лучше им ! Эти мрази ВСЕГДА говорят что у нас хорошо , а в дуще они за то чтобы так было всегда ! Эти МРАЗИ никогда не призывают что то менять ! Это Холуи которых устраивает ВСЕ ! Ничего не надо менять ! У нас ВСЕ хорошо ! А порядочные и честные люди - ОНИ ВСЕГДА призывают улучшать нашу жизнь ПРОСТОГО человека !! Сегодня хорошо , а завтра надо чтобы было лучше ! Вот эти ПОДОНКИ и страшны для нашего народа ! Ничего не надо улучшать ! И вот такие ХОЛУИ - Ток-Трэм !! И даже в этой игре - КЛОУН был Медведев - а виноват я !!

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Не согласен с TokTramom насчёт "подавляющего" большинства, но то что порядочность наносная - это стопудово. У тебя иллюзия такая, потому как они в основном принадлежат интеллигенции, а это воспитание и хорошее образование. (реперов и прочих блогеров не берем). Порядочность - это вс? же про поступки. Взять ту же Пугачёву... В своей ипархии она там такую бодрую тиранию устроила, шо и В. В. позавидовал бы. И она ведь до сих пор не иноагент, хотя другие и за меньшее "награждались".Почему? :thinking::thought_balloon:В недавнем вью Катеньке рассуждала про совесть и т. д. Просто смешно -все свои тейки про то какая она справедливая, объективная и благочестивая опровергла своими же историями из жизни. Еще и скудоумие подъехало с возрастом по всей видимости. И так можно про многих Макар..ей и прочих Аку..х.( это ваще полный абзац че за чел) сказать. Разве по твоему мнение не будет ли порядочным признать косяки Израиля например? Там по-моему только Сеня из Пятигорска ненавящево это сделал. А остальные то что?

    30.09.2025

  • AndreyV

    Ну если адекватно... 1. Ты вот употребляешь слово "нейтральный". По твоему именно Медведев виноват в том, что страну лишили флага? СССР тоже как бы с западом в контрах был, но никому и в голову бы не пришло. 2. Это Медведев виноват в том, что в России даже в лучшие годы турниров было раз-два и обчелся? 3.Климат в России и отсутствие нормальных кортов - это тоже Медведев? ... ну это так, для начала. Поднимался кстати на свои, т.к. в России его признали беспреспективным

    30.09.2025

  • Садовник

    +100 комментов на Даню, жив, курилка.

    30.09.2025

  • Садовник

    Про судороги? Да вроде адекватно, и плюсуете вы ему, Александр, где логика?

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Пусть расскажут о тебе, если сам не в состоянии! Мой ник- это национальность!! Я по национальности мариец, черемис!! Зовут меня Зыков Аркадий Аркадьевич!!! Моя малая родина - Марий Эл!!! Большая-СССР! Назовись ты, фонком!! Или слабо и будешь отсылать меня к форумчанам?

    30.09.2025

  • igor1972

    Плыли-плыли и приплыли. Жаль, финал был совсем близко. Но здоровье важнее.

    30.09.2025

  • igor1972

    это уже давно перестало быть феноменом. Классическая примитивная онлайн-реакция при уверенности полной безнаказанности.

    30.09.2025

  • fonkom

    Не понял? Твоё какое дело, как меня зовут? )) Нормальные форумчане всё обо мне знают - и как зовут, и почему "фонком".

    30.09.2025

  • ёzhic8

    А я подумал - соперник сломал все ракетки

    30.09.2025

  • vernon s

    Посмотрим, что он с Синнером покажет. С ним врядли такой номер пройдёт. И сбавьте менторский тон.

    30.09.2025

  • petrovich56

    Медведев переоценен давно. Карьера на скат....

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    тобе, с мякиной вместо наполнителя черепушке, не дано понять

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Тьен показал, что он мыслит на корте! Длинные розыгрыши- это козырь в рукаве молодого теннисиста против старого!! И Тьен этим козырем вопользовался на все 100 процентов!!! Теперь понятно, что собственно показал Тьен?

    30.09.2025

  • Nick280881

    Судя по этому турниру, он ее и возвращает. 3 матча были хорошие. Будет время подготовится к мастерсу в Шанхае. Ему там светит в первом матче китаец Ву, которому он недавно проиграл в Гуанчжоу. Нелегко ему с азиатами в последнее время.

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Тьен показал, что он мыслит на корте, в отличии от Зверева! Тьен молод и его козырь- длинные розыгрыши, в которых будет победа за молодым тенниссистом!! И его план сработал, в отличии от Зверева, у которого вообще не было своего плана!!! Зверев так и остался папеньким сыночком, который смотрит папе в рот!

    30.09.2025

  • TokTram_

    И снова фраза полубессвязная ) Старость - она такая. Мудрость с ней не всегда приходит.

    30.09.2025

  • TokTram_

    Пока поколение Тьена-Фонсеки не видится конкурентами Синнера-Алькараса. Даже сегодня Тьен выиграл не на пастерстве, а на лучшей физ.форме. Совсем не факт, что будет расти дальше. Сколько раз такое видели.

    30.09.2025

  • Eshkin Kot

    если бы матч смотрел, то понял , как он начал симулировать , как только сливаться начал

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    У тобе соплюнь донести не чего .. при отсутствии ..наполнения черепушки.

    30.09.2025

  • TokTram_

    Да, не чета твоим усохшим.

    30.09.2025

  • TokTram_

    А всё равно же халявно Синнер возьмёт, в чём разница-то?)

    30.09.2025

  • Nick280881

    Могу сказать, что у тебя никогда не было судорог. Действительно, откуда бы им взяться от сидения на заднице. Ты даже не знаешь, как они выглядят.

    30.09.2025

  • vernon s

    А что собственно показал Тьен? Долгую игру на отбой, дожидаясь ошибки соперника? Он 90% подач Медведева не принял. Поменять надо было тактику Даниилу в ходе матча. Ничего, с новым тренером работа только началась.

    30.09.2025

  • TokTram_

    Спирт даже мысли свои нормально уже донести не способен.

    30.09.2025

  • TokTram_

    От Синнера что Даня, что Тьен получат. Ничем не лучше. Нужно форму Даниилу возвращать.

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Отвечу по Станиславскому- Не верю нейтральному!

    30.09.2025

  • TokTram_

    Были проблемы со здоровьем, однозначно. Но в них никто, кроме физ формы Даниила - не виноват.

    30.09.2025

  • _Mike N_

    вы матч смотрели ? какие судороги ? Даня симулянт !

    30.09.2025

  • TokTram_

    С чего такое странное мнение. Иноагенты, в подавляющем большинстве, враги государства. И порядочного в них - только если наносное. Конкретно Djin Ignatov - полный подонок. Маскируясь, якобы, за "русского", постоянно обхаивает все наши успехи и обязательно показательно страдая при неудачах, выставляя их - как норму, сводя всё к "ужасному" политическому строю, который "мы" вынуждены терпеть. Мразь.

    30.09.2025

  • Из Алматы

    Не настолько болельщик. У перекупов билет уже до 400 тысяч тенге доходит.

    30.09.2025

  • Leonid Schukin

    Да, здоровья! Ему ещё много играть в этом году.

    30.09.2025

  • vladmad_75

    Здоровья конечно Дане. Но природу и организм не обманешь. Если целый год ни куя не делать в плане физики, а потом РЕЗКО начать форсировать, то вот такие судороги неизбежны. Так что как ни крути, а если Даня не возьмет паузу, то карьеру можно заканчивать уже прямо здесь и сейчас.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Мышечные судороги это следствия плохого функционального состояния этого игрули.

    30.09.2025

  • ValeraK

    Ага, пойдут они =)))

    30.09.2025

  • fonkom

    Это его личное дело.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Идиото из Монако давно снялся -- из числа нормальных теннисистов. Этого игрулю освиствывают все болельщики тенниса на всех кортах теннисного мира.

    30.09.2025

  • fonkom

    Леонид, матч не смотрел, не могу ничего ответить. Но стоит ли искать чёрную кошку? Почитай, например, коммент Nick280881.

    30.09.2025

  • Антон Богачев

    медвед хамло

    30.09.2025

  • Антон Богачев

    он сам себя и обосрал

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Что такое фонком? Ты чего скрываешься за таким ником? Бери пример с меня, пиши что ты Саша Иванов из Рязани, что ты русский! Или слабо?

    30.09.2025

  • ValeraK

    Все-таки нужно было созвониться с Черчесовым. Ну а так неплохой в общем турнир для Медведева!

    30.09.2025

  • Leonid Schukin

    Но ведь действительно - Даня вёл себя подозрительно.

    30.09.2025

  • fonkom

    Иноагенты - это, в основном, самые порядочные люди.

    30.09.2025

  • TokTram_

    Давно Даниил не играл турниры в длинную... Тот розыгрыш на 37 ударов реально внёс перелом. Что-то с рукой случилось, помимо усталости.

    30.09.2025

  • fonkom

    Черемисин, есть такая фраза - "Человек рождён свободным". Просто подумай, на обсуждение не буду тратить свою энергию.

    30.09.2025

  • TokTram_

    Пнх, иноагентишка.

    30.09.2025

  • Николай Шибаев

    Как здорово провел первый сет,вел и во втором 4:1,но...что случилось?!Не хочется смотреть его "спектакли,выключил комп при 3:0 вел Тин...

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Ты с какой планеты солнечной системы? С Плутона или с Венеры? В РФ в настоящее время капитализм и страной управляют буржуи! Сколько тебе лет? Если молодой, то явно жертва ЕГ!! Если пожилой, то топишь за буржуев и не делай тогда из себя дурака!!!

    30.09.2025

  • Алехандрохорс

    Вьетнамец откровенно отскочил. Жаль Даня сбойнул в момент, когда казалось бы триумф неизбежен. До 10 гейма 2 сета Даня играл отлично (3 первых гейма матча не в счёт). Но, это игра и играется весь матч. Так что, что выросло- то выросло. Здоровья Даниилу!

    30.09.2025

  • Николай Викторов

    Не снялся, а слился!!! Психику лечить надо парнишке, лучше сразу к психиатру.

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Согласен, но иногда невмоготу.

    30.09.2025

  • взять все и поделить

    как жаль...вроде как начинал оживать наш слоник и забрезжила идея возвращения (хотя бы в топ-10) и тут такой обломс... не унывать, есть еще шансы...смотрим.

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Старик, ну зачем ты плюёшься в проигравшего? Да ещё и в травмированного.

    30.09.2025

  • fonkom

    Я тоже. Хотя понимаю, что с подобными Моськами общаться бессмысленно. Собственно, я не сомневался, что именно так и будут выглядеть комментарии. Зашлёл, чтобы понять, что случилось. Понял, что судороги. Это успокаивает, не травма. А сама игра Дани на турнире внушает осторожный оптимизм.

    30.09.2025

  • Nick280881

    Мда... Следил до счета 7:5, 4:1, и был уверен, что все будет нормально. Отвлекся на работу, а тут такое... Ну что сказать, судороги явление непредсказуемое. У кого никогда не было поясню, ощущение такие, как будто током внезапно ударило. И непонятно, когда еще раз ударит, через минуту или через час. Играть в такой ситуации очень сложно. Но то, что в 3-сетовом матче, удивительно конечно. Отвык от игрового ритма видимо, вылетая в 1-2 круге на последних турнирах. Похожая история была в 1/2 Ролан Гаррос-2023 Джокович-Алькарас, когда у испанца начались судороги в начале 3-го сета. Может и к лучшему сейчас, чем получить от Синнера в финале.

    30.09.2025

  • Черемисин57

    А ты мне как ответил? Возрази адекватно!

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Удачи вам сегодня. Пойдете?

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Увы, а иногда и я не сдерживаюсь, отвечаю.

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Когда они уехали, они пересталибыть людьми? У нас построен коммунизм или социализм или феодализм, и потому нет буржуев? В человеке главное гоажданство, национальность, место жительства или что-то иное?

    30.09.2025

  • FANAT15

    Ну.посмотрим ,конечно. Но сомнительно. Похоже у нас двойка образовалась,впервые за столько лет тенниса. Печалька. Конкуренции нет совсем. Не видно близко никого. Синнер и испанец сразу о себе заявляли,как и другие игроки раньше. Здесь, пока вакуум!!

    30.09.2025

  • Капитон Матроскин

    Ну и правильно. Нефиг помогать Синнеру халявно брать очередную чашку.

    30.09.2025

  • Садовник

    Стареет Даня, а турнир норм пров?л, зверя обыграл.

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Адекватно можешь возразить? Зачем путаешь сопли с теннисом?:smirk:

    30.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Поедешь - карма, не поедешь - тоже. Лучше выбирать неолимпийский вид спорта, тогда кармы не будет точно.

    30.09.2025

  • Djin Ignatov

    Может он испугался что за ним стоит США ?!

    30.09.2025

  • fonkom

    Господи, сколько же дерьма в людях! Каждый раз поражаюсь этому феномену соцсетей - кого-то обосрать.

    30.09.2025

  • rusfеd 2.0

    завтра - да. но я не про завтра

    30.09.2025

  • Nick280881

    У тебя судороги были хоть раз? Ног в смысле. Мозга у тебя постоянно.

    30.09.2025

  • nikola mozaev

    Да уж тенденция пренеприятная: снова Даниил не смог подать на матч. Куда в самый нужный момент опять подевалась подача? Тина Медведев сегодня обязан был зачехлить. Теперь у Даниила статистика 0:2 с Тином. Какой-то камень преткновения этот азиат для Медведева.

    30.09.2025

  • FANAT15

    Точно,ничего не попутал. Разорвёт его Синнер.как тузик грелку!! В одну калитку летел Медведю,какой Синнер.?? Дай бог борьбу завязать в первом сете.

    30.09.2025

  • Черемисин57

    И всё? Матрос, ты же советский человек! Родился в СССР, а болеешь за тех кто уехал из России!! По- моему, это ты убогий!!! Потерял истроическую память и топишь за буржуев!

    30.09.2025

  • vernon s

    Вспомнился рассказ Джека Лондона о старом боксёре "Кусок мяса"... Первый сет был отличный.

    30.09.2025

  • FANAT15

    Ой,я смотрю решили письками помериться!! И ещё интеллектом золотым. два идиота!!

    30.09.2025

  • Борис Животное

    До свидания Медведец Дец дец дец дец Его рейтингу пizzдец Дец дец дец дец!!!

    30.09.2025

  • makhin.andrej

    Он на нее поехал!

    30.09.2025

  • рustot

    Пенсионер из Монако

    30.09.2025

  • _Mike N_

    а Даня случайно не родственник Димона Медведева ? А то мозги те же ! :laughing::laughing::laughing:

    30.09.2025

  • _Mike N_

    а что случилось на Олимпиаде ?

    30.09.2025

  • Антон Богачев

    не было судорог было обычное хамство медведовское

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    уродина, плюю на тебя

    30.09.2025

  • alehan.227472

    Ну что же, желаю победы Тиину в финале! Молодой американец очень хорош в этом году. Медведеву удачи в Шанхае, надеюсь трамва несерьёзная. P.s. У либерасни и канадской жидабандеры сегодня field day-:)). LOL!!!

    30.09.2025

  • _Mike N_

    какой Шлем ? Дане надо на турниры ATP 125 - там еще шансы есть и то нет гарантии !

    30.09.2025

  • Антон Богачев

    ты дебил, да еще и продажный сосешь у своего медведа

    30.09.2025

  • rusfеd 2.0

    надо просто уже признать, что поколение Медведева-Зверева доигрывает - и ни на что серьезное не претендует. а поколение Тьена-Фонсеки (хотя имя второго слишком захайповано, чтобы его лишний раз произносить) будет уже вот-вот бороться за титулы преимущественно с Алькарасом-Зиннером

    30.09.2025

  • makhin.andrej

    Олимпиадная карма в действии!

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Какой же ты убогий.

    30.09.2025

  • инок

    Физику Дане надо подтягивать по любому, иначе на турниры большого шлема можно и не показываться.

    30.09.2025

  • _Mike N_

    Опять опозорился идиото из Монако - демонтстративно тянул ногу, типа судороги, а когда поскандалил с судьей на вышке, как ни в чем не бывало, отбегал по всему корту ! Потом опять вспомнил, что надо симулировать. :laughing::laughing::laughing:

    30.09.2025

  • Алексей Х

    Кстати, при счёте 5-3 во 2 сете кэф на Тьена был 7.5))

    30.09.2025

  • Черемисин57

    Ну, и что адепты Нейтрального? Браво, вьетнамцу из США Тьену, который зачехлил нейтрального из Монако! Нейтральный- это сбитый лётчик, он может по старой памяти обыграть маменьких и папеньких сыночков- Стёпу и Саню, но молодое поколение ему уже не по зубам!! Хотя ради справедливости, нужно признать то, что нейтральный выдал суперматч для своих поклонников!!! А то что он выкинул белое полотенце, то это подверждение того, что он не Джокович и все великие в мужском теннисе!

    30.09.2025

  • PvsZ

    Кошмар какой.

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Богачев, а чё ты психуешь, последний сарай на ставке проиграл? Ну признайся, хохлобот.:grin::grin::grin:

    30.09.2025

  • FANAT15

    Слабачок и хлюпик,не первый раз отдаёт матч выигранный. Пора заканчивать.

    30.09.2025

  • Djin Ignatov

    Сегодня мы увидели ИСТОРИЧЕСКОЕ событие !!! Мы теперь знаем кем будет Даня после тенниса !! КЛОУНОМ !! Сегодня КЛОУНАДА не удалась , но ВСЕ мы видели ПЕРСПЕКТИВЫ у Дани явно есть и заложены они были с детства ! Прошлыйц раз присутствовала жена Дани , когда он курочил ракетку ! Она ушла не выдержав!! Зная какой он в этот раз вместо нее был Отец !!! Удачи Даня в новой профессии !!

    30.09.2025

  • Антон Богачев

    зато он в финале а твой данька -в ж, причем по собственной вине

    30.09.2025

  • инок

    Совсем не фанат Медведева но тут ему судья сделал предупреждение за отсутствие старания хотя видно любому было, что у него судороги..(

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Этот матч дорогого стОит, игру Даниил возвращает. Сегодня был просто несчастный случай.

    30.09.2025

  • Из Алматы

    А физику надо больше подтягивать.

    30.09.2025

  • Алексей Х

    Дело Раби живёт!))

    30.09.2025

  • Антон Богачев

    смотреть третий сет было невыносимо. медвед хамил арбитру , хамил супервайзеру, демонстративно показушно хромал, ругался себе под нос, пока наконец не соизволил покинуть корты пекина. отвратительно, хамло, безобразие

    30.09.2025

  • Sinaron

    Как так можно просрать сет при 4:1?

    30.09.2025

  • shpasic

    РабиНерв (вчера): "Очень порадовал Даня Медведев, уверенно, в двух сетах, обыгравший в Пекине Александра Зверева. Неужели, чтобы все изменилось к лучшему, нужно было только поменять тренера, с которым была пройдена почти вся карьера?"

    30.09.2025

  • Алексей Х

    Скоро в продаже новинка! Многотомник "Как отдать выигранный матч", автор Д. Медведев. Эх. Что это было во 2 сете при 5-3 и своей подаче?!

    30.09.2025

  • Eshkin Kot

    Заверши уже карьеру, не мучай ни себя , ни болельщиков. Такой цирк устроил в конце матча

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Грёбанный колобок, что он к Даньке привязался?! Он так не упирается ни с кем. И ведь летит всё, у Синнера так не бывает.:rage: ----------- Но Синнер его размажет.

    30.09.2025

