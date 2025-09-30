Медведев снялся в третьем сете полуфинала с Тином на турнире в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.

В финале 19-летний американец сыграет против итальянца Янника Синнера.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лернер Тин (США) — Даниил Медведев (Россия, 8) — 5:7, 7:5, 4:0 отказ