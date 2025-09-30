Медведев проиграл Тину второй сет в полуфинале турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев уступил во втором сете матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

Сет продлился 57 минут и завершился со счетом 7:5 в пользу 19-летнего американца. При счете 5:3 в его пользу Медведев не сумел подать на матч. Также во втором сете у Даниила начались судороги.

Счет по сетам сравнялся — ранее 29-летний россиянин выиграл первый — 7:5.

Победитель этой пары сыграет с итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Пекине.