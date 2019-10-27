L'Equipe: «Даниил Медведев. Царь родился»

Россиянин Даниил Медведев попал на обложку авторитетного французского журнала L'Equipe. Надпись на обложке гласит: «Даниил Медведев. Царь родился». В данный момент четвертая ракетка мира готовится к представительному турниру в Париже. В первом раунде он сыграет или с аргентинцем Гвидо Пельей, или с теннисистом, который пройдет в основную сетку через квалификацию.

Daniil Medvedev ? la une demain de l'hebdomadaire vendu avec L'?quipe : pic.twitter.com/ybSAnBlfp7 — Fran?ois & Pascal (@Leblogtvnews) 25 октября 2019 г.

В текущем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.