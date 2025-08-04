Теннис
4 августа, 07:55

Рублев сыграет с Фритцем в четвертьфинале турнира в Торонто

Сергей Разин
корреспондент

Американский теннисист Тэйлор Фритц в 1/8 финала турнира в Торонто обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 27-летнего американца 16 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Фритц встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тэйлор Фритц (США, 2) — Иржи Легечка (Чехия, 19) — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)

Андрей Рублев
Тэйлор Фритц
