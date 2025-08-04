Рублев сыграет с Фритцем в четвертьфинале турнира в Торонто
Американский теннисист Тэйлор Фритц в 1/8 финала турнира в Торонто обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 27-летнего американца 16 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Фритц встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Тэйлор Фритц (США, 2) — Иржи Легечка (Чехия, 19) — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)
Новости