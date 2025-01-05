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Сегодня, 12:43

Легечка выиграл турнир в Брисбине

Камила Абдурахманова
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Чешский теннисист Иржи Легечка обыграл американца Райлли Опелку в финале турнира в Брисбине.

Встреча продолжалась 14 минут и завершилась победой Легечки со счетом 4:1. Из-за травмы запястья, которую Опелка получил в полуфинале против Джованни Мпетши-Перрикара, теннисист был вынужден сняться.

Для 23-летнего Легечки этот титул стал вторым в карьере на уровне ATP. Первый он выиграл в начале 2024 года в Аделаиде.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Иржи Легечка (Чехия) — Райлли Опелка (США) — 4:1 отказ 2-го игрока

Теннис
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