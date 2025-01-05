Легечка выиграл турнир в Брисбине
Чешский теннисист Иржи Легечка обыграл американца Райлли Опелку в финале турнира в Брисбине.
Встреча продолжалась 14 минут и завершилась победой Легечки со счетом 4:1. Из-за травмы запястья, которую Опелка получил в полуфинале против Джованни Мпетши-Перрикара, теннисист был вынужден сняться.
Для 23-летнего Легечки этот титул стал вторым в карьере на уровне ATP. Первый он выиграл в начале 2024 года в Аделаиде.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Иржи Легечка (Чехия) — Райлли Опелка (США) — 4:1 отказ 2-го игрока
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