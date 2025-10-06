Теннис
Сегодня, 12:03

Легечка и Боржеш вышли в четвертый круг «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев

Чех Иржи Легечка вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Шанхае.

В третьем круге 19-я ракетка мира победил канадца Дениса Шаповалова (24-я ракетка) со счетом 6:4, 6:4. В другом матче третьего круга португалец Нуну Боржеш победил китайца Шан Цзюньчэн — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

Легечка в следующем матче сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Артур Риндеркнеш (Франция), Боржеш — с австралийцем Алексом де Минауром.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Нуну Боржеш (Португалия) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Иржи Легечка (Чехия, 15) — Денис Шаповалов (Канада, 23) — 6:4, 6:4

