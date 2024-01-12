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Сегодня, 08:24

Легечка обыграл Корду и вышел в финал турнира в Аделаиде

Сергей Разин
корреспондент
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Чешский теннисист Иржи Легечка в полуфинале турнира в Аделаиде обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 22-летнего чеха 7 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале турнира Легечка встретится с победителем матча Джейк Дрейпер (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Иржи Легечка (Чехия, 7) — Себастьян Корда (США, 3) — 6:2, 6:1

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