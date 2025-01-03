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Сегодня, 08:17

Легечка обыграл Харри в четвертьфинале в Брисбене

Камила Абдурахманова
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Чешский теннисист Иржи Легечка смог одолеть Николаса Харри в матче четвертьфинала турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене.

В матче первого круга Легчка выиграл чилийского теннисиста Харри со счетом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 31 минуты.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия) — Николас Харри (Чили) — 6:4, 6:4

Следующий соперник
Джордан Томпсон (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 2)

Теннис
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