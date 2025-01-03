Легечка обыграл Харри в четвертьфинале в Брисбене
Чешский теннисист Иржи Легечка смог одолеть Николаса Харри в матче четвертьфинала турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене.
В матче первого круга Легчка выиграл чилийского теннисиста Харри со счетом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 31 минуты.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 766 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Иржи Легечка (Чехия) — Николас Харри (Чили) — 6:4, 6:4
Следующий соперник
Джордан Томпсон (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 2)
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