Лайович обыграл Пэра и вышел во второй раунд турнира в Буэнос-Айресе

Сербский теннисист Душан Лайович победил француза Бенуа Пэра (4:6, 6:4, 7:6 (7:3)) в матче первого круга турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч продолжался два часа и четыре минуты. Следующим соперником серба станет победитель пары Мартин Куэвас (Уругвай) — Гильермо Кория (Аргентина). Буэнос-Айрес (Аргентина) Турнир ATP Argentina Open Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Душан Лайович (Сербия, 5) — Бенуа Пэр (Франция) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)