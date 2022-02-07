Лайович обыграл Пэра и вышел во второй раунд турнира в Буэнос-Айресе
Сербский теннисист Душан Лайович победил француза Бенуа Пэра (4:6, 6:4, 7:6 (7:3)) в матче первого круга турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Матч продолжался два часа и четыре минуты. Следующим соперником серба станет победитель пары Мартин Куэвас (Уругвай) — Гильермо Кория (Аргентина).
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Душан Лайович (Сербия, 5) — Бенуа Пэр (Франция) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
Новости