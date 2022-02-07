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Сегодня, 21:59

Лайович обыграл Пэра и вышел во второй раунд турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Петров
Корреспондент

Сербский теннисист Душан Лайович победил француза Бенуа Пэра (4:6, 6:4, 7:6 (7:3)) в матче первого круга турнира ATP в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Матч продолжался два часа и четыре минуты. Следующим соперником серба станет победитель пары Мартин Куэвас (Уругвай) — Гильермо Кория (Аргентина).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия, 5) — Бенуа Пэр (Франция) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Бенуа Пэр
Душан Лайович
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