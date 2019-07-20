Лайович, Балаж и Джере вышли в полуфинал турнира в Умаге

Серб Душан Лайович переиграл словенца Альяжа Бедене в четвертьфинале турнира в Умаге. Также в полуфинал вышли венгр Аттила Балаж, одолевший итальянца Стефано Травалья​, и серб Ласло Джере, выигравший у аргентинца Леонардо Майера.

Последний четвертьфиналист определится в матче Факундо Баньис (Аргентина) - Сальваторе Карузо (Италия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Душан Лайович (Сербия, 4) – Альяж Бедене (Словения) – 5:7, 6:3, 6:3

Аттила Балаж (Венгрия, Q) – Стефано Травалья (Италия) – 3:6, 7:6 (7:2), 6:3

Ласло Джере (Сербия, 3) - Леонардо Майер (Аргентина, 8) - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3