Ласло Джере: "Хочу вдохновлять других и показывать, что успеха можно добиться при любых обстоятельствах"

Сербский теннисист Ласло Джере прокомментировал победу в финале турнира АТР в Рио-де-Жанейро. Он победил канадца Феликса Оже-Альяссима - 6:3, 7:5.

- Я очень рад этому титулу, это исключительный день в моей карьере и жизни, - приводит официальный сайт ATP слова Джере. - Я нервничал в решающем матче, потому что знал, что против меня сильный соперник. Я неплохо двигался, что облегчило мне работу, но в целом было очень тяжело морально и физически.

Мне 23 года, но я уже сирота. Моя мать умерла семь лет назад, а отец – два месяца назад. Я не знаю много теннисистов, которые прошли через подобное. Хочу быть тем парнем, который вдохновляет других и показывает, что успеха можно добиться при любых обстоятельствах.