Кузнецова, Федерер и Дель Потро претендуют на включение в Международный зал теннисной славы

Международный зал теннисной славы объявил список номинантов на включение в 2026 году. В него вошли россиянка Светлана Кузнецова, швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Голосование болельщиков за включение одного из теннисистов в Зал славы началось 1 октября и продлится до 10 октября.

Кузнецовой 40 лет. Она побеждала на двух турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (US-Open-2004 и Открытый чемпионат Франции-2009) и дважды — в парном (Открытый чемпионат Австралии в 2005 и 2012 годах), выиграла 34 титула (из них 18 в одиночном разряде).

44-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» и шестикратным победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде. На его счету 103 титула, золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебряная медаль Игр-2012 в одиночном разряде.

37-летний Дель Потро побеждал на US Open-2009, выиграл 22 титула, завоевал серебряную медаль Олимпиады-2016 и бронзу Игр-2012.

24 августа 2025 года состоялась церемония введения Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Она стала первой россиянкой, которая удостоилась этой чести.