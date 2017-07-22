Кузнецов проиграл Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде

Андрей Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Бостаде. Россиянин проиграл в двух сетах украинцу Александру Долгополову. В решающем матче Долгополов встретится с победителем поединка двух испанцев - Давида Феррера и Фернандо Вердаско.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP SkiStar Swedish Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Долгополов (Украина) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:3, 6:2
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чепушило местное порадовался
21:45 22 июля
Хрю-хрю
ЧМОка (Родченков), ну зачем ты делаешь вид, что типа того НЕ ЖИВЁШЬ В РОССИИ??? Твои детсадовские изречения кроме смеха ничего не вызывают.
17:44 22 июля
tryam
вчера говорил что внесет нашего, странно что коэф 2 был, букмекеры слепые что ли
16:20 22 июля
бронепоезд
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Красавчик, Саша!)) Убрал и Каренчика и Кузнеца.)) Украина, лучшая!)) 15:26--------------Начинай скакать чмока,попрыгун ты наш.
15:51 22 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красавчик, Саша!)) Убрал и Каренчика и Кузнеца.)) Украина, лучшая!))
15:26 22 июля