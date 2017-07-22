15:17 22 июля | ТЕННИС — ATP

Кузнецов проиграл Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде

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Андрей Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Бостаде. Россиянин проиграл в двух сетах украинцу Александру Долгополову. В решающем матче Долгополов встретится с победителем поединка двух испанцев - Давида Феррера и Фернандо Вердаско.

Бостад (Швеция) 

Турнир ATP SkiStar Swedish Open 

Призовой фонд 482 060 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Долгополов (Украина) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/bastad/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Чепушило местное порадовался

21:45 22 июля

Хрю-хрю

ЧМОка (Родченков), ну зачем ты делаешь вид, что типа того НЕ ЖИВЁШЬ В РОССИИ??? Твои детсадовские изречения кроме смеха ничего не вызывают.

17:44 22 июля

tryam

вчера говорил что внесет нашего, странно что коэф 2 был, букмекеры слепые что ли

16:20 22 июля

бронепоезд

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Красавчик, Саша!)) Убрал и Каренчика и Кузнеца.)) Украина, лучшая!)) 15:26--------------Начинай скакать чмока,попрыгун ты наш.

15:51 22 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Красавчик, Саша!)) Убрал и Каренчика и Кузнеца.)) Украина, лучшая!))

15:26 22 июля