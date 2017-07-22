Кузнецов проиграл Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде

Андрей Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Бостаде. Россиянин проиграл в двух сетах украинцу Александру Долгополову. В решающем матче Долгополов встретится с победителем поединка двух испанцев - Давида Феррера и Фернандо Вердаско.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP SkiStar Swedish Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Долгополов (Украина) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:3, 6:2