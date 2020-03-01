Кузнецов объявил о возвращении в тур

Российский теннисист, чемпион юниорского Уимблдона-2009 Андрей Кузнецов объявил о возобновлении карьеры. Он не выступал с февраля 2018 года.

— Я уже давно тренируюсь. По интенсивности это почти то же, что было во времена, когда я выступал, это полноценная двухчасовая тренировка, — сказал в интервью YouTube-каналу Triple T Кузнецов. — Еще, конечно, меня немного ограничивает мое здоровье, но планы оптимистические. Я готовлюсь к турнирам. На этой неделе здесь в Балашихе будет турнир РТТ, я в нем поучаствую в паре. И готовлюсь к челленджеру в Марбелье, который начинается 30 марта. Я его сыграю. В этом году я точно буду играть турниры, потому что экономить уже некуда.

29-летний Кузнецов занимал наивысшее место в рейтинге — 39-е — в 2016 году.