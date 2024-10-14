Куницын рассказал, при каких условиях Рублев способен обыграть теннисистов топ-5

Бывший теннисист Игорь Куницын поделился мнением, при каких обстоятельствах Андрей Рублев способен обыграть лучших теннисистов планеты.

«В трехсетовом формате Рублев может обыграть любого игрока в зале, если находится в оптимальной форме. В пяти он уступает в арсенале и Алькарасу, и Синнеру, и Джоковичу», — заявил Куницын в эфире шоу BetBoom Tennis.

На этой неделе Рублев опустился на одну позицию в рейтинге ATP и стал седьмым. На прошедшем «мастерсе» в Шанхае Андрей выбыл уже во втором круге, уступив Якубу Меншику из Чехии.