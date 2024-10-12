Куницын: «Если Медведев подает здорово, ему по силам обыгрывать Синнера и Алькараса»

Последний капитан сборной России в Кубке Дэвиса Игорь Куницын высказался о поражении Даниила Медведева в четвертьфинале мастерса в Шанхае от итальянца Янника Синнера.

«Для меня основной вопрос заключался в подаче Медведева. Если он подает здорово, то ему по силам обыгрывать и Синнера, и Алькараса. Но здесь проблемы с плечом: подавать он не мог, при ударе справа пришлось менять технику, чтобы хоть как-то играть. Молодец, пытался найти какой-то вариант. Но его главное оружие против Синнера — подача. Если ее нет хотя бы на 90%, тяжело. Сейчас Янник и Карлос сзади играют лучше», — заявил Куницын в эфире шоу BetBoom Tennis.

Медведев проиграл Синнеру со счетом 1:6, 4:6. В этом сезоне Даниил уступил в семи из восьми встреч с игроками топ-5.