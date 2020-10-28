Кукушкин прошел во второй круг турнира в Нур-Султане
15:41
Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в матче первого круга турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан) — 6:7, 6:3, 6:2.
Во втором круге турнира Кукушкин встретится с французом Бенуа Пэром.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 273 345 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:7, 6:3, 6:2
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