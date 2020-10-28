Кукушкин прошел во второй круг турнира в Нур-Султане

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в матче первого круга турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан) — 6:7, 6:3, 6:2.

Во втором круге турнира Кукушкин встретится с французом Бенуа Пэром.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 273 345 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:7, 6:3, 6:2