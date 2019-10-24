Кукушкин проиграл Карреньо Бусте во втором круге турнира в Вене

Испанец Пабло Карреньо Буста во втором круге турнира в Вене (Австрия) победил Михаила Кукушкина из Казахстана — 6:7(3:7), 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 19 минут.

Карреньо Буста в четвертьфинале сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) — Фернандо Фердаско (Испания).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:7(3:7), 6:4, 6:1