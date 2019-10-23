Кукушкин обыграл Чорича на старте турнира в Вене

Хорват Борна Чорич, посеянный на турнире в Вене (Австрия) под восьмым номером, не смог пробиться во второй круг. В матче первого раунда он проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину — 4:6, 4:6.

В 1/8 финала Кукушкин сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Борна Чорич (Хорватия, 8) — 6:4, 6:4