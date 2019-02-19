01:14 | Теннис — ATP

Кукушкин и Симон вышли во второй круг турнира в Марселе

Обсудить
0

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в первом круге турнира АТР в Марселе обыграл американца Дениса Кудлу - 6:3, 6:3. 

Также в следующий раунд вышел француз Жиль Симон, который победил своего соотечественника Антуана Оана5:7, 6:3, 6:3.

Марсель (Франция) 

Турнир ATP Open 13 Provence 

Призовой фонд 668 485 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Денис Кудла (США) - 6:3, 6:3

Жиль Симон (Франция, 6) - Антуан Оан (Франция, WC) - 5:7, 6:3, 6:3

Загрузка...
Материалы других СМИ