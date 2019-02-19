Кукушкин и Симон вышли во второй круг турнира в Марселе

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в первом круге турнира АТР в Марселе обыграл американца Дениса Кудлу - 6:3, 6:3.
Также в следующий раунд вышел француз Жиль Симон, который победил своего соотечественника Антуана Оана - 5:7, 6:3, 6:3.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 668 485 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) - Денис Кудла (США) - 6:3, 6:3
Жиль Симон (Франция, 6) - Антуан Оан (Франция, WC) - 5:7, 6:3, 6:3
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