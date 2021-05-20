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Куэвас обыграл Димитрова в четвертьфинале турнира в Женеве

22:19
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Уругвайский теннисист Пабло Куэвас победил болгарина Григора Димитрова (7:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Женеве (Швейцария).

Матч продолжался один час и 33 минуты. В полуфинале Куэвас сыграет с победителем пары Ласло Джере (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — 7:6 (7:3), 6:3

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