Куэвас обыграл Димитрова в четвертьфинале турнира в Женеве
22:19
Уругвайский теннисист Пабло Куэвас победил болгарина Григора Димитрова (7:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Женеве (Швейцария).
Матч продолжался один час и 33 минуты. В полуфинале Куэвас сыграет с победителем пары Ласло Джере (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — 7:6 (7:3), 6:3
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