Куэвас обыграл Димитрова в четвертьфинале турнира в Женеве

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас победил болгарина Григора Димитрова (7:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Женеве (Швейцария).

Матч продолжался один час и 33 минуты. В полуфинале Куэвас сыграет с победителем пары Ласло Джере (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — 7:6 (7:3), 6:3