Куэрри обыграл Макдональда в первом раунде турнира в Делрэй-Бич
06:30
Американский теннисист Сэм Куэрри обыграл своего соотечественника Маккензи Макдональда (6:3, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Делрэй-Бич (США). Еще один представитель США Себастьян Корда победил корейца Квон Сун Ву (6:4, 6:4).
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 349 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Себастьян Корда (США) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:4, 6:4
Сэм Куэрри (США, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю