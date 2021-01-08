Куэрри обыграл Макдональда в первом раунде турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Сэм Куэрри обыграл своего соотечественника Маккензи Макдональда (6:3, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Делрэй-Бич (США). Еще один представитель США Себастьян Корда победил корейца Квон Сун Ву (6:4, 6:4).

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 349 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Корда (США) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:4, 6:4

Сэм Куэрри (США, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:4