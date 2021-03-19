Кудерметова победила Рахимову во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Камиллу Рахимову (7:5, 3:6, 7:6 (7:5)) в матче второго раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге. Матч продолжался два часа и 55 минут.

В 1/4 финала соперницей Кудмерметовой станет еще одна россиянка Дарья Касаткина.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 7:5, 3:6, 7:6 (7:5)