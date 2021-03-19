Кудерметова победила Рахимову во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Камиллу Рахимову (7:5, 3:6, 7:6 (7:5)) в матче второго раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге. Матч продолжался два часа и 55 минут.
В 1/4 финала соперницей Кудмерметовой станет еще одна россиянка Дарья Касаткина.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 7:5, 3:6, 7:6 (7:5)
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