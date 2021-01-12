Кудерметова объяснила свое преимущество над Соболенко накануне финала в Абу-Даби

Вероника Кудерметова поделилась ожиданиями от финального матча турнира в Абу-Даби против Арины Соболенко. В полуфинале россиянка в двух сетах одержала победу над Мартой Костюк — 7:6 (10:8), 6:4.

«Мы с ней очень хороших отношениях, давно знаем друг друга. Арина — топ-теннисистка, и это все знают. Думаю, мне будет психологически проще в финале, ведь никакой груз ответственности не будет давить. Это она спортсменка из топ-10, и ей нужно доказывать свой класс, а я могу чувствовать себя свободно», — цитирует россиянку официальный сайт WTA.

Ранее Кудерметова и Соболенко неоднократно выступали вместе в парных турнирах. В полуфинале белоруска двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари — 6:3, 6:2.

Финал турнира в Абу-Даби состоится в среду, 13 января, начало — в 13.00 (мск).