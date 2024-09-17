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Кубок Лэйвера: кто из россиян сыграет на турнире в 2024 году

Даниил Медведев второй раз в карьере сыграет на Кубке Лэйвера
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

7-й розыгрыш Кубка Лэйвера пройдет с 20 по 22 сентября. Выставочный турнир в 2024 году состоится на стадионе «Убер Арена» в Берлине (Германия). Формат соревнований: «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде — шесть теннисистов.

В состав сборной Европы в этому году попал российский теннисист Даниил Медведев. Пятая ракетка мира уже играл на Кубке Лэйвера. Это было в 2021-м. Тогда он вместе со сборной Европы уверенно победил команду мира 14:1.

Из россиян ранее на турнире принимали участие Андрей Рублев: в 2021-м и в 2023-м.

Полный состав участников Кубка Лэйвера 2024 доступен в нашем материале.

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Теннис
Даниил Медведев
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