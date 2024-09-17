Кубок Лэйвера 2024: даты проведения и составы команд на турнире

Кубок Лэйвера 2024 пройдет с 20 по 22 сентября. Ежегодный выставочный турнир состоится на «Убер Арене» в Берлине (Германия). Формат соревнований: «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде — шесть игроков.

В 2024 году в составе сборной Европы сыграет российский теннисист Даниил Медведев.

Состав участников Кубка Лэйвера 2024:

Сборная мира:

Тейлор Фриц (США)

Бен Шелтон (США)

Фрэнсис Тиафо (США)

Алехандро Табило (Чили)

Танаси Коккинакис (Австралия)

Франсиско Серундоло (Аргентина)

Джон Макинрой (США) — капитан

Сборная Европы:

Карлос Алькарас (Испания)

Григор Димитров (Болгария)

Александр Зверев (Германия)

Даниил Медведев (Россия)

Каспер Рууд (Норвегия)

Стефанос Циципас (Греция)

Бьорн Борг (Швеция) — капитан

Планировалось, что в Кубке Лэйвера примет участие 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, но он снялся с турнира.

Соревнования в честь австралийского теннисиста Рода Лэйвера проводятся с 2017 года.