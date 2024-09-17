Кубок Лэйвера 2024: даты проведения и составы команд на турнире
Даниил Медведев сыграет в Кубке Лэйвера 2024
Кубок Лэйвера 2024 пройдет с 20 по 22 сентября. Ежегодный выставочный турнир состоится на «Убер Арене» в Берлине (Германия). Формат соревнований: «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде — шесть игроков.
В 2024 году в составе сборной Европы сыграет российский теннисист Даниил Медведев.
Состав участников Кубка Лэйвера 2024:
Сборная мира:
- Тейлор Фриц (США)
- Бен Шелтон (США)
- Фрэнсис Тиафо (США)
- Алехандро Табило (Чили)
- Танаси Коккинакис (Австралия)
- Франсиско Серундоло (Аргентина)
- Джон Макинрой (США) — капитан
Сборная Европы:
- Карлос Алькарас (Испания)
- Григор Димитров (Болгария)
- Александр Зверев (Германия)
- Даниил Медведев (Россия)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Бьорн Борг (Швеция) — капитан
Планировалось, что в Кубке Лэйвера примет участие 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, но он снялся с турнира.
Соревнования в честь австралийского теннисиста Рода Лэйвера проводятся с 2017 года.
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