Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:00

Кубок Лэйвера 2024: даты проведения и составы команд на турнире

Даниил Медведев сыграет в Кубке Лэйвера 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Кубок Лэйвера 2024 пройдет с 20 по 22 сентября. Ежегодный выставочный турнир состоится на «Убер Арене» в Берлине (Германия). Формат соревнований: «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде — шесть игроков.

В 2024 году в составе сборной Европы сыграет российский теннисист Даниил Медведев.

Состав участников Кубка Лэйвера 2024:

Сборная мира:

  • Тейлор Фриц (США)
  • Бен Шелтон (США)
  • Фрэнсис Тиафо (США)
  • Алехандро Табило (Чили)
  • Танаси Коккинакис (Австралия)
  • Франсиско Серундоло (Аргентина)
  • Джон Макинрой (США) — капитан

Сборная Европы:

  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Григор Димитров (Болгария)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Даниил Медведев (Россия)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Бьорн Борг (Швеция) — капитан

Планировалось, что в Кубке Лэйвера примет участие 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, но он снялся с турнира.

Соревнования в честь австралийского теннисиста Рода Лэйвера проводятся с 2017 года.

Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости