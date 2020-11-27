Кубок ATP не состоится в 2021 году из-за коронавируса
13:12
Командные соревнования ATP Cup будут отменены в сезоне-2021, сообщает The Age.
Этот турнир дебютировал в международном календаре в 2020 году. Он проводился в трех австралийских городах: Брисбене, Перте и Сиднее. Но в этот раз власти Австралии не разрешили проведение турнира из-за угрозы заражения коронавирусом.
Первым победителем Кубка АТР стала сборная Сербии, россияне выбыли в полуфинале.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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