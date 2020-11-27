Кубок ATP не состоится в 2021 году из-за коронавируса

Командные соревнования ATP Cup будут отменены в сезоне-2021, сообщает The Age.

Этот турнир дебютировал в международном календаре в 2020 году. Он проводился в трех австралийских городах: Брисбене, Перте и Сиднее. Но в этот раз власти Австралии не разрешили проведение турнира из-за угрозы заражения коронавирусом.

Первым победителем Кубка АТР стала сборная Сербии, россияне выбыли в полуфинале.