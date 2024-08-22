Сафиуллин проиграл в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме. В трех сетах он проиграл американцу Кристоферу Юбенксу — 3:6, 6:1, 6:7 (8:10).

Матч продолжался 2 часа 9 минут. 27-летний россиянин 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его 28-летнего соперника 16 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

В четвертьфинале Юбенкс встретится с соотечественником Алексом Микельсеном.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 779 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кристофер Юбенкс (США) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 1:6, 7:6 (10:8)