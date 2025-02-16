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Котов не смог выйти в основную сетку турнира в Дохе

Алина Савинова

Российский теннисист Павел Котов проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннелу в финале квалификации турнира в Дохе — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 22 минуты. Котов ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 4. На счету его соперника 3 эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Матчи основной сетки турнира в Дохе пройдут с 17 по 22 февраля. В прошлом году победителем соревнований стал россиянин Карен Хачанов.

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Теннис
Павел Котов
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