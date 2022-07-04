Кристиан Гарин вышел в четвертьфинал Уимблдона
Чилиец Кристиан Гарин обыграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге Уимблдона со счетом 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6).
Матч продолжался 4 часа и 38 минут. На счету Гарина 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 22. У Де Минаура — 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-поинта из 11.
В следующем круге чилийский теннисист сыграет с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Ник Кирьос (Австралия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кристиан Гарин (Чили) — Алекс Де Минаур (Австралия, 19) — 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6)
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