Кристиан Гарин вышел в четвертьфинал Уимблдона

Чилиец Кристиан Гарин обыграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге Уимблдона со счетом 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6).

Матч продолжался 4 часа и 38 минут. На счету Гарина 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 22. У Де Минаура — 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-поинта из 11.

В следующем круге чилийский теннисист сыграет с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Ник Кирьос (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кристиан Гарин (Чили) — Алекс Де Минаур (Австралия, 19) — 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6)